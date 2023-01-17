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Ekonomi Tabela 20'li rakamları gösteriyor! Benzine bir zam daha yapıldı
Ekonomi

Tabela 20'li rakamları gösteriyor! Benzine bir zam daha yapıldı

Dünya piyasalarında petrol fiyatlarının dalgalanması nedeniyle ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının da dalgalanması devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam yapıldı. Böylece tabela 20'li rakamı aştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 00:36:00 -
Tabela 20'li rakamları gösteriyor! Benzine bir zam daha yapıldı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta fiyatı 80 kuruş artan benzine bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 67 kuruş arttı.

Benzinin litresi kaç lira oldu?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS fiyat değişimlerini duyurmama kararı aldı

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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