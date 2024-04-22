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Yerel Tabancayla oynayan çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Tabancayla oynayan çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-04-22 22:33:00 -
Tabancayla oynayan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde evde tabancayla oynarken silahın ateş almasıyla ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, dün akşam kırsal Savaş Mahallesi’nde evde yalnız olduğu sırada bulduğu tabancayla oynayan Mustafa Özpolat (11) ağır yaralandı.

Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, durumu ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk, Ergani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

 

Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Özpolat'ın cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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