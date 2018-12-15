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Tabancayla oynarken babasını öldürdü, tüfekli fotoğrafları ortaya çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde emekli uzman çavuş babasının beylik tabancasıyla oynarken babasının ölümüne neden olan 5 yaşındaki çocuğun ortaya çıkarılan fotoğraflarında, Seyhan Nehri üzerine iplere asılan balonlara ateş ettiği görüldü.

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
Tabancayla oynarken babasını öldürdü, tüfekli fotoğrafları ortaya çıktı

Adana'da tabancayla oynarken emekli uzman çavuş babasını öldüren 5 yaşındaki çocuğun tüfekle balonlara ateş ederken fotoğrafı ortaya çıktı.

Olay, 12 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede çalışan emekli uzman çavuş Kerim K. işten geldiğinde tabancasını sehpanın üzerine bırakarak yemek yemeye başladı. Daha sonra odaya giren Z.K. (5) tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada baba, oğlunun tabancayla oynadığını fark edince müdahale etmek istedi. Ancak tabanca aniden ateş alınca K. yaralandı.

Hayatından oldu

Evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan K., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Z.K.'ya ise yaşının küçük olmasından dolayı adli işlem yapılmadı. Olayın ardından tabancayı başkasının kullanmış olabileceği ihtimaline karşılık soruşturma başlatan polis ekipleri, K.'nin oğlunun sürekli silahlarla oynadığını ortaya çıkardı.

Boyundan büyük tüfek

Ayrıca K.'nin sosyal medya hesabında oğluna havalı tüfekle ateş ettirdiği fotoğraflarına ulaşıldı. Fotoğrafta çocuğun boyundan büyük fotoğraflarla Seyhan Nehri üzerine iplere asılan balonlara ateş ettiği görüldü.

Kırat'ın cenazesi otopsinin ardından Osmaniye'de toprağa verilmişti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
  1. Osmaniye
  2. Tabancayla oynarken babasını öldürdü
  3. tüfekli fotoğrafları ortaya çıktı
  4. Yüreğir
  5. Adana

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