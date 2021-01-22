Tabanca ve av mermileri ele geçirildi! Başkentte 3 DHKP-C militanı yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, terör örgütü DHKP-C'nin açık alan yapılanmasına operasyon düzenledi.
Söz konusu yapılanma içeresinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda tabanca, av tüfeği mermileri ile çok sayıda örgütsel dergi ve doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.