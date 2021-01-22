  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tabanca ve av mermileri ele geçirildi! Başkentte 3 DHKP-C militanı yakalandı
Gündem

Tabanca ve av mermileri ele geçirildi! Başkentte 3 DHKP-C militanı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, terör örgütü DHKP-C'nin açık alan yapılanmasına operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:01:00 -
Tabanca ve av mermileri ele geçirildi! Başkentte 3 DHKP-C militanı yakalandı

Söz konusu yapılanma içeresinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda tabanca, av tüfeği mermileri ile çok sayıda örgütsel dergi ve doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şevki Yılmaz canlı yayında Türkiye'deki Bel'amları ve müşrikleri tek tek açıkladı!
Gündem

Şevki Yılmaz canlı yayında Türkiye'deki Bel'amları ve müşrikleri tek tek açıkladı!

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı...
İşte WhatsApp'ı şoke edecek gerçek!
Teknoloji

İşte WhatsApp'ı şoke edecek gerçek!

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle skandal bir hamle yapan WhatsApp karşı gösterilen tepkiler meyvesini verdi. Peki Türkiye’de kaç kişi WhatsApp ..
Rusya'dan Türkiye'ye büyük övgü: Erdoğan'ın imajı bu başarıya katkı sağlıyor
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye büyük övgü: Erdoğan'ın imajı bu başarıya katkı sağlıyor

Türk dizilerinin en fazla izlendiği ülkelerin başında gelen Rusya'da haber ajansı Ria Novosti, Türk dizilerinin neden bu kadar ilgi çektiğin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay