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Eğitim

Taban puanları: Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları en küçük en büyük 2020 başarı sıralamaları

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2020 Necmettin Erbakan Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS tercih sonuçları sonrası adaylar Necmettin Erbakan Üniversitesi en küçük ve en en büyük puanları ile başarı sıralarını merek ediyor. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması kontenjanları haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:15:00 -
Taban puanları: Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları en küçük en büyük 2020 başarı sıralamaları

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralaması. ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda, 2019 yerleştirme sonuçlarına göre Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması tabloda görülmektedir. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' dedi.  

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2020, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi hemşirelik taban puanları, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2020, Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2020 hukuk. İşte Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi bölüm taban puanları 2020 başarı sıralamaları ve kontenjanları.

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2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız

 

 

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