T24’ten Ekrem İmamoğlu'na vefa haberi!

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartıyor.

İmamoğlu metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de özellikle iş saatlerinde insan trafiğine mahkum etti.

Trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

Bugün İBB verilerine göre, yağmurla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. Trafiğin durma noktasına geldiği İstanbul'da vatandaşlar evine gitmekte güçlük çekti. CHP'nin yönettiği büyükşehirde trafik yoğunluğuna hala bir çözüm getirilemezken, yurt dışından fonlandığı ortaya çıkan T24 haber sitesi İmamoğlu'na vefasını gösterdi.

T24'ten İmamoğlu aklaması

İstanbul kara, sele teslim olurken tatillerde, balıkçılarda fink atan İmamoğlu'nu aklama yarışına giren T24, yaşanan trafikte de CHP'li Başkan'a tek kelime etmeyip yoğunluğu yağmura ve Cuma gününe bağladı.

İstanbullu çileyi çekerken T24'ün attığı haber başlığı şu şekilde:

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T24 yurt dışından fonlanıyor

NED ve diğer ABD'li fon kuruluşlarının Türkiye'deki medya kuruluşlarını fonladığı ortaya çıkmıştı. Hatta ABD’nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress'in raporunda da T24'ün yurt dışı fonlar tarafından fonlandığı açıkça yazılmıştı.