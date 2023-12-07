T24 ve Birgün hepten azıttı! Yalanlanan uydurma anketleri tekrar tekrar servis ediyorlar

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Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçime gidiyor.

İstanbul'a 5 yıl boyunca kabus gibi çöken CHP'li Ekrem İmamoğlu ve yandaşları kaybetme korkusuna kapıldı.

Hepten azıtan T24 ve Birgün; Optimar tarafından yalanlanan uydurma anketleri tekrar tekrar servis ediyor.



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"İmamoğlu fark atıyor" palavrası

Optimar'ın yalanlamalarına rağmen uydurma ankete devam eden fondaşlar, utanmayan sıkılmadan "Optimar anketi: İmamoğlu, en yakın rakibine 12 puan fark atıyor" haberlerine devam ediyor.

Optimar Araştırma Şirketi’nin sahibi Hilmi Dardemir sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"OPTİMAR adı kullanılarak dolaşıma sokulan kamuoyu araştırmaları olduğunu geleneksel ve sosyal medyada görmekteyiz.

OPTİMAR kurumsal kanalları tarafından ilan edilmeyen araştırma sonuçlarına itibar edilmemesi ve bu yolla kamuoyunda kafa karışıklığına yol açabilecek manipülatif girişimlere karşı dikkatli olunmasına değerli takipçilerimizden istirham ederiz."