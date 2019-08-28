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T24 'ormanları biz yaktık' diyen PKK'yı yalanladı! Dertleri orman değil devlete saldırmak

FETÖ destekçisi T24’te Aydın Engin imzasıyla yayınlanan yazıda, PKK’nın ormanları yaktığını itiraf eden kolu Ateşin Çocukları İnisiyatifi’nin yalan söylediğini iddia edildi. Engin’in ormanları yakarak bir mesaj vermenin yanlış olduğunu söylediği yazısında, PKK’ya tek kelime etmemesi dikkat çekti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:34
T24 'ormanları biz yaktık' diyen PKK'yı yalanladı! Dertleri orman değil devlete saldırmak

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

FETÖ destekçisi T24, devlet karşıtı söylemleriyle terör sevicileri korumaya ve devleti hedef almaya devam ediyor. T24’te bugün yayınlanan, Aydın Engin imzalı ve “Ateşle oynayan soytarılar” başlıklı yazıda orman yangınlarını üstlenen PKK’nın Ateşin Çocukları İnisiyatifi kolunun yalan söylediği iddia edildi. Bu iddiayla orman yangınlarının suçlusu PKK’nın üstü örtülmeye çalışılırken, PKK terör örgütüne karşı bir kelime eleştiri yazılmamış olması da dikkat çekti.

Terör örgütüne tek kelime etmediler!

T24’ün terör örgütü PKK’nın suçunu devlete yıkmaya çalıştığı yazısında, “Hedeflerine ormanları öncelikle oturtmuşlar. Anlaşılan 11 Temmuz - 24 Ağustos arasında internette, gazetelerde çıkan orman yangınları haberlerini listelemişler ve ilan ediyorlar: Hepsini biz yaktık. Bir: Yalan söylüyorlar. Türkiye solunda yapmadıkları eylemleri üstlenerek şişinen, yalanları ortaya çıkınca da rezil olan bir kaç örgüt tanıdık. Ama bu kadar katmerli yalana, bu kadar arsızca, soytarıca yalana galiba ilk kez tanık oluyoruz. İki: Tamam yakmadıkları ormanları "Biz yaktık" diyerek akıllarınca övünüyorlar. Ama bırakın yakmayı, bir siyasal eylem tarzı olarak orman yakmayı düşünmek bile ağır ve utanç verici bir suçtur.” ifadeleri kullanılırken, terör örgütüne yönelik hiçbir söyleme yer verilmedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:34
  1. Aydın Engin
  2. T24

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  • davincidavinci11 dk önce
    önce ormanları yakıyorlar ardından imara açıyorlar.bu pkk sadece terör örgütü değil.MAFYA.Uyuşturucu kaçakçısı insan kaçakçısı...İinsan hakkı özgürlük vs hepsi yalan.zaten özgürler.aynı bazı din adamları gibi değil mi.sanki memlekette camii yok.birileri kendine insan devşirmek ve para kazanmak için iyi oynuyor.her kılığa giriyorlar.
  • Fatih Fatih 30 dk önce
    Soyunuz kurusun inşallah chpkk, Feto

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