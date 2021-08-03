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Gündem T24 kalleşliğin fitilini yaktı! Konya'daki olayla ilgili skandal ifadeler
Gündem

T24 kalleşliğin fitilini yaktı! Konya'daki olayla ilgili skandal ifadeler

Konya'nın Meram ilçesinde 7 kişilik ailenin öldürülmesine ilişkin t24 isimli site provoke edici bir habere imza attı

Yeniakit Publisher
2021-08-03 17:21:00 -
T24 kalleşliğin fitilini yaktı! Konya'daki olayla ilgili skandal ifadeler

Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken bazı medya organları yaşananları farklı noktalara çekerek kirli bir provokasyon yapmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ısrarla yaşananların Türk-Kürt meselesiyle ilgisi olmadığını belirtmesine rağmen T24’ten skandal bir haber geldi.

T24 sitesinde yer alan haberde, ‘Konya’da katliamın ardından Kürtler tedirgin: Öçayını içen komşun bir gün senin kapına dayanabilir; böyle yaşıyor insanlar’ ifadelerine yer verildi.

Olayı açıkça istismar eden ve siyasallaştırmaya çalışan T24, kardeşi kardeşe kırdırmak için alçak bir adıma imza attı.

Konya’da ne olmuştu?

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen olayda Mehmet Altun, 11 yıl öncesine dayanan bir husumet nedeniyle 7 kişilik aile öldürmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mesele 2010'da iki ailenin karşılıklı birbirleriyle, yine 2010'da bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Bu yıl 2021 ve yine devam ediyor. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet hala devam ediyor. Orada kadınlar var, kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var, insanlara silah çekilmiş, anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli." demişti.

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