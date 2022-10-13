T24 Avrupa'nın avukatlığına soyundu! Türkiye'ye skandal suçlama

T24'ün bu seferki malzemesi Gümrük Birliği oldu. Türkiye'nin hayrını görmediği Gümrük Birliği Anlaşması'nın Rusya ile ilişkiler nedeniyle kesilebilme ihtimali vurgulandı.

AB Uzmanı Nilgün Arısan Eralp, "Bu yılki AB raporunda dikkat çeken başlıklardan biri de Rusye ve Türkiye arasındaki ticarete vurgu yapılmasıydı. Geçen hafta AB'den mali hizmetlerden bir yetkili Türkiye'yi uyarmak için geldi. Özellikle Türkiye'nin Rusya ile mali ilişkilerine ilişkin uyarıda bulundu. Oligarkların yaptığı yaptırımlar ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların Türkiye üzerinden açıkça uyarılmadı. Buz dolabında kullanılan çip aynı zamanda silah sanayisinde de kullanılıyor. AB Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'den yaptığı ihracata sınır koyabilir. Bu durum çok endişe verici bir boyutta. Bizim birinci ticaret ortağımız Avrupa Birliği olarak öne çıkıyor. AB raporunda ekonomi için güvenilir olmama gibi bir vurgu da vardı. Türkiye'nin dışardan gelen fonlara çok ihtiyacı var. Bu fonlar da AB'den geliyor. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozan tarafın Türkiye olduğu vuruluyor. Raporda Türkiye'nin saldırgan politikaları eleştiriliyor. Türkiye'nin burada hatası uluslararası hukuk argümanını kullanmaması bunu kullanacağımıza, biz bir gece ansızın gelebilir gibi saldırgan ifadeler kullanıp savaş gemilerimizi bölgeye gönderiyoruz. Bu da Yunanistan'ın elini güçlendiriyor." dedi.