"T-70 Helikopteri"nin teslimat tarihi belli oldu

TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen T-70 Genel Maksat Helikopteri, Leonardo International Fellowship Award ödülüne layık görüldü.

T-70 Genel Maksat Helikopteri, merkezi ABD’de bulunan, helikopter teknolojileri alanında dünyanın en eski kuruluşu olan Vertical Flight Society (VFS) tarafından verilen “Leonardo International Fellowship Award” ödülünün 2022 yılı kazananı oldu.

Helikopter, TUSAŞ’ın ASELSAN ve Sikorsky ile yaptığı stratejik işbirliği kapsamında, dünyanın en modern aviyonik mimarilerinden birine sahip olarak üretiliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, TUSAŞ ana yükleniciliğinde, Sikorsky, ASELSAN, TEI ve Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle tamamlanarak altı farklı kullanıcıya teslim edilecek.

Program kapsamında TUSAŞ, kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana par çaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, Tamamlama Merkezi sistem entegrasyonunu ve helikopter testlerini gerçekleştirecek. Ayrıca, entegre lojistik desteği de verecek.

Program, test uçuşu faaliyetleriyle devam ediyor. Mühendislik test faaliyetlerinin sona ermesinin ardından ise kalifikasyon/kabul testleri de tamamlanarak, bu yılın sonunda ilk teslimatların gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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