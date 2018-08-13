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Swap nedir? Swap ne demektir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SWAP işlemlerine sınır getirdiğini duyurdu. Peki SWAP nedir? İşte SWAP hakkında merak edilenler...

13 Ağustos 2018 Pazartesi 01:09
Swap nedir? Swap ne demektir?

Swap, kelime anlamı olarak "değiş, tokuş, takas" anlamına gelir. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Forex işlemlerinde, alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap bedelleri, işlem yapılan döviz kurunda pozisyon durumuna bağlı olarak, düşük faiz ve yüksek faiz ilişkisine göre hesaplanır.

İki para biriminden yüksek faizli olanı satıp, düşük faizli olan alınıyorsa, düşük faizli para biriminin gecelik taşıma maliyeti ödenmeye razı olunmuştur ve yatırımcının hesabına swap maliyeti olarak yansıtılır.

SWAP TÜRLERİ

1- Faiz Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı

Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar

Vadeli (Forward) Swaplar

Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar

2- Para (Döviz) Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

3-Diğer Swap türleri:

Para (Döviz) opsiyon swapları

Geçişli Swaplar

Birleşik geçişli swaplar

İkili para swapları

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 01:09
  1. Swap nedir?
  2. Swap ne demektir?
  3. Swap

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