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SUZUKI Servis Yıldırım Oto

Yıldırım Oto, 1995 senesinden bu yana SUZUKI marka araçlara satış sonrası servis hizmeti veriyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:42
SUZUKI Servis Yıldırım Oto

Suzuki Servis Yıldırım Oto Kurulduğu günden beri yüksek müşteri memnuniyeti ilkesiyle çalışan Türkiye’de ilk  Suzuki Yetkili Servis olan Yıldırım Oto, bugün yaklaşık 40 profesyonel ekibi ile hizmet verdiği servis alanını 2014 yılında 1000 m2’ye çıkarttı.

Suzuki Servis alanını dört kat büyüten yatırımı ile Suzuki Servis İstanbul olarak Yıldırım Oto, günlük araç kapasitesini % 300 arttırmayı başardı.

 1000 m2’lik servis alanına sahip olan Yıldırım Oto araçların bakım ve onarımı için gerekli tüm özel takımlar, son teknoloji arıza test ve tespit cihazları ile modern destek sağlıyor. Kullanılan modern cihaz ve ekipmanlar, gelecek altı sene içerisinde piyasaya çıkacak olan Suzuki marka araçların teknolojilerine de uyum sağlayacak donanıma sahip.

Suzuki Servis Yıldırım Oto, üç temel iş olan mekanik, kaporta ve boya konusunda uzmanlığı bulunan bir kadro ile SUZUKI marka araçlara hizmet veriyor. Müşterilerin her zaman profesyonel kişilerle muhatap olması için çalışma arkadaşlarını bu kritere göre seçiyor.

Suzuki Servis Yıldırım Oto’nun dinamik ve yetenekli ekibi, hızlı ve kusursuz çözümleri ile müşterilere hem zaman kazandırıyor, hem de büyük sorunların küçük bütçelerle çözülmesine olanak sağlıyor.

www.suzukiservisi.com

SUZUKI Servis Yıldırım Oto

Bostancı Oto Sanayi Sitesi A Blok No:1

İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL

Servis: 0216 575 26 36 pbx

Yol Yardım: 0532 351 69 82

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:42
  1. İstanbul
  2. SUZUKI Servis Yıldırım Oto

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