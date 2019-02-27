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Suyunuz yumuşak olursa çamaşır da yumuşak olur..

Sizlere bahsedeceğimiz iki basit yardımcı suyunuzu yumuşatmaya dolayısıyla çamaşırlarınızı da yumuşatmaya katkıda bulunacaktır.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:36
Suyunuz yumuşak olursa çamaşır da yumuşak olur..

Şimdi soracaksınız, "Şehir yerinde yumuşak suyu nereden bulacağız?" Elinizin altında belki farkında değilsiniz.

Çamaşır yıkarken onların yumuşacık olması, sentetik kimyasallar kullanmak değil.. En etkili yolu, "yumuşak su"da yıkamaktır.

Yumuşak suyu nereden bulacağız diye soracaksınız. Batı'da bunun makinelerini falan yapmışlar, sanayiciler bu taraftan yeni bir kazanç kapısı kurmuşlar kendilerine.. O ayrı!..

Fakat size iki basit yardımcı suyunuzu yumuşatmaya dolayısıyla çamaşırlarınızı da yumuşatmaya katkıda bulunacaktır. Kabartma tozu ve elma  sirkesi..

Sentetik yumuşatıcılar işlerini iyi yaptığını düşünürsünüz. Ancak çevre, bedenlerimiz ve cüzdanlarımız için korkunçtur. Sert kimyasallar ve yapay kokular kullanmadan giysileri nasıl yumuşatacağınızı mı merak ediyorsunuz? İşte bunu yapmanın basit yolu.

Kabartma tozu

Kabartma tozunu doğal bir su yumuşatıcı olarak kullanmak.. Sizin de yapmanız gereken, çamaşır makinenize bir fincan kabartma tozu ekleyin. Fakat çamaşırları koymadan önce suda erimesini sağlayın. Kabartma tozu, sert suda bulunan minerallerin inhibitörü olarak çalışır, bu sebeple suyla temas eden giysiler üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Kabartma tozu ayrıca çevreye çok uygun ve zararsızdır, çünkü özellikle her çamaşırda az miktarda kullanacağınız için.

Elma sirkesi

Çarşaf yıkarken yumuşatıcı kullanmak önemlidir. Peki yumuşatıcı yokken insanlar çarşaflarını havlularını falan nasıl yıkıyorlardı?

Cevabı sirke! Eskiler yumuşatıcı yerine sirke kullanıyor ve en az yumuşatıcı kadar verim alıyorlardı.

Sirkenin de kabartma tozu ile aynı etkiye sahip olduğu da bilinmektedir. Üstelik gayet ucuzdur. Çamaşır makinenize bir su bardağı elma sirkesi ekleyin ve geride bıraktığı yumuşaklığı yaşayın.

Endişenizi anlıyoruz

Merak etmeyin, çamaşırlarınızda sirke kokusunun emaresi bile olmaz.

Sirke, bakterilerin sebep olduğu kötü kokunun önüne geçer. Dediğimiz gibi üstelik kimyasal yumuşatıcıların yanında çok çok daha ucuzdur.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:36
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  8. Çamaşır makinesi
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