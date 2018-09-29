Suyu yaktı, Hidrojene çalışan kombiyi üretti!

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk kombisini ürettiğini iddia eden UTET Enerji Kurucu Ortağı Fikret Özçelik, “Hem temiz hem de daha ucuz bir enerji kaynağı olan hidrojen, cep yakan doğalgaz faturalarını sıfırlayacak” dedi.

Yaklaşık 20 yıldır hidrojenle ilgili çalışmalar yürüten Özçelik, dünyanın ilk hidrojen ile çalışan kombisini imal ettiğini ve seri imalatına başladığını söyledi. 1 gram hidrojenin 1 buçuk milyon kilo kalori ürettiğini ifade eden Özçelik, “Bir evin ısınması için ortalama olarak 20 bin kilokalori enerjiye ihtiyaç var. 1 gram hidrojen ile 75 adet evin enerjisini karşılayabilirsiniz. Karşımızda büyük bir fırsat duruyor ve ülke olarak enerji bağımlılığımızı sona erdirecek, temiz ve sürdürülebilir enerjiyi yakaladık” diye konuştu.

Doğalgaz tüketimini tamamen ortadan kaldıran ve yüzde 40’a varan oranda tasarruf sağlayan hidrojenli kombi, Dünya Hidrojen Enerji Birliği’nin de dikkatini çekti.

Seri imalata başladı

Dünya Hidrojen Birliği’nde bugüne kadar hiçbir Türk’ün hidrojen konusu ile alakalı olarak sunum yapmadığını dile getiren Özçelik, “Patentini ve uluslararası tüm sertifikasyonlarını aldığımız hidrojenle çalışan kombinin seri imalatına başladık ve Türkiye genelinde 35 bayide, yaklaşık 5 bin evde de kullanılmaya başladı” şeklinde konuştu.

Özçelik, UTET Enerji’nin ürettiği kombilerin sadece 1 litre su ile 100 metrekarelik evi ısıttığını belirterek, kombinin çalışma şeklini şöyle anlattı: “Evlerde kullanılan elektrik ve su hatları ile entegre çalışan bir sistem. Suyun içinde üretilen hidrojen hemen kombi içinde yanıyor ve ısı çıkıyor. Elde edilen sıcak suyu, peteklere, mutfağa ve banyoya yönlendirebilirsiniz. Sistem elektrik ve su sarfiyatını bir miktar artırıyor, ama doğalgaz faturasını sıfırlıyor. Ancak sistemi elektrik yerine güneş panelinden elde edilecek enerji ile çalıştırırsanız, 100 metrekarelik bir evi günlük yaklaşık 10 kuruşa ısıtabilirsiniz.”