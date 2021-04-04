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Dünya Süveyş'in faturası ona kesildi! Şaşkına döndü
Dünya

Süveyş'in faturası ona kesildi! Şaşkına döndü

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan 'Ever Given' isimli yük gemisinde yaşanan krizin faturası, yüzlerce mil uzakta başka bir gemide olmasına rağmen Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 23:52:00 - 2021-04-05 00:16:46
Süveyş'in faturası ona kesildi! Şaşkına döndü

Mısır'daki dünyanın en önemli su yolu olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan 'Ever Given' isimli yük gemisinde yaşanan krizin faturası ülkedeki ilk kadın kaptana kesildi. Mısır'ın ilk kadın gemi kaptanı Marwa Elselehdar yüzlerce mil uzakta başka bir gemide olmasına rağmen Süveyş Kanalı'nı tıkanmasından sorumlu kişi olarak gösterildiğini ifade etti.

"İnternette yalan ve iftiralarla beni hedef gösterdiler"

Marwa Elselehdar, suçlamalara yönelik sessizliğini İngiliz medyasına bozdu. Ever Given adlı yük gemisinin Süveş Kanalı'nda karaya oturduğu tarihte İskenderiye'de Aida IV adlı gemide ikinci kaptanı olarak çalıştığını kaydeden Elselehdar, "İnternette yalan ve iftiralarla beni hedef gösterdiler. Bu koca bir yalan" dedi.

"Mısırlı olduğum için hedef alınmış olabileceğimi hissettim"

29 yaşındaki Elselehdar, kadın gemi kaptanı olması nedeniyle hedef tahtasına oturtulduğunu ifade etti. İddialar karşısında şaşkına döndüğünü belirten Elselehdar, "Şoke oldum. Belki bu alanda başarılı bir kadın olduğum için ya da Mısırlı olduğum için hedef alınmış olabileceğimi hissettim, ama emin değilim" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en önemli deniz yolu tıkanmıştı

Japon firma Shoe Kisen'in sahibi olduğu 400 metre uzunluğundaki (yaklaşık dört futbol sahası) 20 bin konteyner taşıma kapasiteli yük gemisi 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.

Geminin sahibi Japon firma yaşanan olaydan iki gün sonra yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde zorluklarla karşılaşıldığını bildirmişti.

Geminin Mısır'a günlük yaklaşık zararı 12-14 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Evergreen isimli dev yük gemisi 7'nci günde kurtarıldı. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirmişti.

Mısır'ın 'Ever Given' kargo gemisinin şirketi Evergreen'den 1 milyar dolar tazminat talep edeceği ifade edilmişti.

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