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Süveyda’da Esad karşıtı gösteriler devam ediyor

Suriye’nin güneyinde Beşar Esad rejiminin kontrolündeki Süveyda kentinde ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşı başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar bugün de devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:57:56 -
Süveyda’da Esad karşıtı gösteriler devam ediyor

Suriye’nin güneyinde Beşar Esad rejiminin kontrolündeki Süveyda kentinde ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşı başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar bugün de devam etti.


Suriye’nin güneyinde Beşar Esad rejiminin kontrolündeki Süveyda kentinde ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle bir hafta önce başlayan gösteriler devam ediyor. Esad rejimi karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, bugünde de devam etti. Sokaklara dökülen halk, Esad rejimine tepki gösterdi. Halk, "Esad rejimi hırsızdır, Halk rejimin devrilmesini istiyor’’ ve "Esad rejimi yıkılsın" şeklinde sloganlar attı.

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