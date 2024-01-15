SUV tipi araç uçurumdan uçtu! Korku dolu anlar kamerada
Antalya'da SUV tipi araç uçuruma yuvarlandı. Korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Antalya’da SUV tipi araç uçuruma yuvarlandı. 30 metre yükseklikten aşağı uçan araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.
Olay, bugün Saklıkent turizm merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen ve içerisinde 2 kişinin olduğu 34 DP 4550 plakalı SUV tipi araç bir anda uçurumdan aşağı uçtu. Yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı uçan araçtaki kişilerin yardımına vatandaşlar koştu. Kazayı yara almadan atlatan 2 kişi vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza anı kameralara da yansıdı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.