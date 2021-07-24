Şuurunu kaybetti... Şamar Ruşen'e geldi, savunma Cihangir'e nasip oldu
ABD tarafından fonlanan Medyascope'un yöneticisi Ruşen Çakır'a, eski İslamcı yeni CHP'li Cihangir İslam'dan savunma geldi. CHP'li Cihangir İslam'ın bu savunması, "Başka konularda da bu cihangirliği(!) bekleriz" dedirtti.
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Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Chrest Vakfı'nın Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini hedef alması için fonladığı kuruluşların listesi ortaya çıktı. Listenin ilk sıralarında her fırsatta Türkiye aleyhinde kara propaganda içerikli haberler yapan gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu Medyascope yer aldı.
Ruşen Çakır'ı savunmak Cihangir İslam'a kaldı
Eski İslamcı yeni CHP'li Cihangir İslam, Medyascope'da LGBT seviciliği yapan Ruşen Çakır için savunmaya geçti. ABD'den fon almayı savunacak ve masumlaştıracak kadar şuurunu kaybeden Cihangir İslam, sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:
"Ruşen Çakır Medyascope adına aldığı fonları ve ABD'de bir vakıftan aldığı fonu daima şeffaf tuttu.
Yayın politikasını beğenmeyebilirsiniz ama fon aldığı için suçlamak anlamsız.
Bu yaklaşımla bütün fonlar, burslar ve ödüller şaibeli duruma düşer.
Yayın politikasını değerlendirin."
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