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Suudilerin can damarını kesmişlerdi... BAE’ye açık tehdit!

Suudi Arabistan'ın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco'yu vurup üretimin durmasına neden olan Husiler, bu kez de BAE'yi tehdit etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 08:54
Suudilerin can damarını kesmişlerdi... BAE’ye açık tehdit!

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere cumartesi günü saldırı düzenleyen Husiler, Yemen'de Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de vurma tehdidinde bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırının, İran tarafından desteklendiği yönünde yapılan açıklamanın ardından Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri basın toplantısı düzenledi.

Husilerin El-Mesire kanalında yer alan habere göre, Seri, basın toplantısında, Suudi Arabistan'daki Bekik ve Haris petrol tesislerini, aralarında ilk kez kullanılan araçların da bulunduğu çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldıklarını belirtti.

Saldırıların, jet ve sıradan motorlarla desteklenen SİHA'larla hedeflerin menzil ve rotasına göre 3 ana noktadan gerçekleştirildiğine işaret eden Seri, 1500-1700 kilometre menzilli Samad 3 ve üçüncü nesil Kasıf tipi insansız hava araçlarının da saldırıda kullanıldığını söyledi.

Bazı İHA'ların ise kamuflaj sürecine katıldığını ve bunun Husilerin ulaştığı planlama ve uygulama seviyesini yansıttığını savunan Seri, basın toplantısında operasyon öncesi keşif uçakları tarafından çekildiğini ileri sürdüğü fotoğraflar gösterdi.

Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırıları, "ikinci caydırıcı denge operasyonu" olarak isimlendiren Seri, ABD'nin saldırının zararını az göstermek amacıyla asılsız fotoğraflar paylaştığını ileri sürdü. Seri, ayrıca yıkımın itiraf edilenden daha büyük olduğunu vurguladı.

BAE'ye tehdit

Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları misliyle artırma ve hayati öneme sahip daha fazla tesisi hedef alma tehdidinde bulunan Seri, BAE'nin başkenti Abu Dabi ve Dubai'nin saldırı listelerinde yer aldığını kaydetti.

Suudilerin can damarını kesen saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların, Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin, İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 08:54
  1. Suudi Arabistan
  2. Saudi Aramco
  3. usilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri
  4. saldırı
  5. husiler
  6. BAE

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