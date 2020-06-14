Suudilerin alçak hamlesi sonrası Libya’dan sürpriz hamle! Kanuni Sultan Süleyman adını verdiler
Suudi Arabistan hükümeti'nin Riyad'da yer alan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman adını taşıyan caddenin tabelasını değiştirmesi sonrası Libya'dan müthiş bir hamle geldi.
Suudi Arabistan hükümeti, aldığı kararla daha önce ismi "Kanuni Süleyman" olan caddenin adını değiştirdi.
Arap bağımsız analist ve yorumcu Nabeel Nowairah, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan hükümetinin, başkent Riyad'da, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman adını taşıyan caddenin tabelasını kaldırdığını söyledi.
Yaşanan gelişmenin ardından Trablus, Tacura'da şehrin merkezdeki en önemli ana caddelerinden birine Belediye Başkanı Hüseyin Bin Atiya tarafından Kanuni Sultan Süleyman adı konulduğu belirtildi.
Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Libya'daki bomba gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Trablus, Tacura'da şehrin merkezdeki en önemli ana caddelerinden birine Kanuni Sultan Süleyman adı konuldu" dedi.