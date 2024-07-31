Suudilerden şaşırtan Yalova kararı! Saat bile verildi

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ortadoğu turizmine yönelik olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda 30-31 Temmuz 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan'dan gelecek 10 seyahat acentesine Yalova'nın doğal ve turistik noktalarına yönelik bilgilendirme turları düzenlenecek. 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 15.00'te Limak Thermal Boutique Hotel'de ilimizde bulunan otel ve seyahat acenteleriyle B2B (işletmeden işletmeye) görüşme programı gerçekleştirilecek.

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla 30-31 Temmuz tarihlerinde iki gün boyunca Suudi Arabistan'dan gelen seyahat acentelerine rehberler eşliğinde Yalova'nın görülüp gezilmeye değer yerleri tanıtılacak. Bu tanıtım, turizm sektörü temsilcileri ile tanışmaları ve bağlantı kurmaları için büyük bir fırsat olacaktır," dedi.

Limak Thermal Boutique Hotel'de yapılacak B2B sektör buluşma toplantısına katılacak otel ve acente temsilcileri, kendilerini tanıtan materyallerle katılım sağlayarak ticari bağlantılar oluşturmayı hedefleyecekler.

Karatekin ayrıca, "İlimiz turizmini hareketlendirmek adına benzeri organizasyonların yapılmasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler, Yalova'nın turizm potansiyelini artırmak ve daha geniş kitlelere tanıtmak için büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı.