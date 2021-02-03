Suudilerden Osmanlı itirafı! "Türkiye kontrol altına alınmalı"

Suudi Arabistan merkezli Arab News, bölgesinde ve uluslararası arenada söz sahibi haline gelen Türkiye'ye yönelik endişesini köşesine taşıdı.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve başlamasıyla Orta Doğu'ya ilişkin söylemlerin İran'a odaklandığı belirtildi. Yazıda, "Ancak kontrol altına alınması gereken başka bir aktör ortaya çıktı. Bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'si." görüşü savunuldu.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldıran Türkiye, Irak'ın kuzeyinde de teröristlere karşı nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

Bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin "komşularına tehdit oluşturduğunu" savunan gazete, Erdoğan'ın iktidarının giderek büyüdüğünü aktardı.

Ankara'nın bölgesinde ve uluslararası platformlarda oyun bozucu rolünden ve artan gücünden rahatsız olan Suudi Arabistan merkezli kuruluş, Türkiye'nin Filistin'den Suriye'ye, Kafkaslar'a ve Keşmir'e uzanan etkisinin geçmişte Osmanlı Devleti ile örtüştüğünü yazdı.

Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi ve Yunanistan ile mücadele ettiği belirtilen Türkiye'nin, diğer taraftan Katar, Azerbaycan ve Libya'daki müttefiklerine askeri destek sağladığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Erdoğan çevresine net bir mesaj veriyor: Osmanlı Devleti'nin halefi olan Türkiye, imparatorluğun geleneksel toprak parçasında nüfuz sahibi bölgesel bir güç olarak hak ettiği yeri yeniden kazanıyor."