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Spor Suudiler Türk devinin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Resmen talih kuşu kondu
Spor

Suudiler Türk devinin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Resmen talih kuşu kondu

Yeniakit Publisher
2023-07-05 20:03:00 -
Suudiler Türk devinin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Resmen talih kuşu kondu

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Willian Arao için ciddi bir teklif aldı.

NTV Spor'un Suudi Arabistan basınından Slaati'ye dayandırdığı habere göre, Al-Hilal, Willian Arao için Fenerbahçe'ye 5.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Brezilyalı futbolcu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Willian Arao, Fenerbahçe ile toplam 45 maça çıkarken 1 gol ve 5 asist kaydetti.
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