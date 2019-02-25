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Suudiler Slaven Bilic'in biletini kesti

Suudi Arabistan takımı El İttihad, eski Beşiktaşlı teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 01:17
Suudiler Slaven Bilic'in biletini kesti

Suudi Arabistan takımı El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 50 yaşındaki teknik adam Bilic ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Eylül ayında göreve getirildi

Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de El İttihad'ın başına geçmişti.

Devre arasında Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Medipol Başakşehir'den Manuel da Costa'yı transfer eden El İttihad, 21 haftası geride kalan Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 01:17
  1. Slaven Bilic
  2. Beşiktaş
  3. El İttihad

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