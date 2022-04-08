  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Suudiler O Türk'ün peşine düştü
Spor

Suudiler O Türk'ün peşine düştü

Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın'a Araplar talip oldu. Başarılı teknik adam ise teklife sıcak bakmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:59:00 -
Suudiler O Türk'ün peşine düştü

Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan sürpriz bir teklif geldi. Ancak Sergen Yalçın'ın Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği ve gelen teklifi reddettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Star'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan sürpriz bir teklif geldi. Ancak Sergen Yalçın'ın Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği ve gelen teklifi reddettiği öğrenildi. Teklifin Suudi Arabistan'dan geldiği iddia ediliyor.

Kabul etmedi

Beşiktaş'ta hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adamın Avrupa'dan bir takım çalıştırmak istediği ve teklifi reddettiği öğrenildi.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediğini söylemişti.

Sergen'in karnesi

Sergen Yalçın, Beşiktaş'la toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Öte yandan Yalçın, geçmişte Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da da görev yapmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay