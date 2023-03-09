Suudiler o ismi Türkiye'den alıp götürdü!

Eski FIFA Yardımcı hakemlerinden Bahattin Duran, 19-22 Mart 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun gerçekleştireceği Elit Hakem Semineri’nde yardımcı hakem eğitmeni olarak görev yapacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eski FIFA Yardımcı hakemlerinden Bahattin Duran'a Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’ndan teklif geldi.

Bahattin Duran, 19-22 Mart 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun gerçekleştireceği Elit Hakem Semineri’nde yardımcı hakem eğitmeni olarak görev yapacak.

Duran, Azerbaycan’daki eğitimci kariyerine de devam ediyor.



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Hakemliğe veda etmişti

FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun geçtiğimiz haziran ayında yazılı olarak yaptıkları açıklamada, "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi bugün itibarıyla noktalıyoruz, bu yolculukta desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederiz." ifadeleriyle kariyerlerini noktaladılar.

2009’dan bu yana FIFA Hakemi Cüneyt Çakır’ın yardımcıları olarak görev yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun; kariyerlerinde Cüneyt Çakır ile birlikte 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası’nda yer aldılar. Bu turnuvalarda; 2 ayrı Dünya Kupası’nda 2 Yarı Final ve bir Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Final maçı yönettiler.

2015 yılında Berlin’de Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’nde ve 2012’de Japonya’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea – Corinthians Finali’nde görev yapan Duran ve Ongun birlikte 3 kıtada, 38 ülkede toplam 366 maçta yer aldılar.