Suudiler katil Esed’i uluslararası alanda meşrulaştırmak için harekete geçti!

İran'ın İngilizce yayın yapan resmi kanalı Press TV, Esed rejimi ile Suudi Arabistan yönetimi arasındaki yakınlaşmayı duyurdu.

Katar merkezli El Cezire de bir Suudi yetkilisinin "Suriye ile normalleşmeliyiz, Suriye Arap Birliği'ne dönmeli" dediğini aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Esed rejimi ile normalleşmeden yana olduğu, Esed rejimi ile yeniden diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve Suriye'yi yeniden Arap Birliği'ne almak istediği belirtiliyor.

İlişkiler 2011'de kesilmişti

Suriye'deki savaşta Esed rejiminin kendi halkına yönelik tutumu gerekçesiyle Suudi Arabistan, 2011'de Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, ardından da Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliği askıya alınmıştı.

Esed rejimi ile normalleşmeyi isteyen Muhammed bin Selman'ın bu niyetinin arkasında iki motivasyonun bulunduğu belirtiliyor:

"İran ile kalıcı anlaşma"

Muhammed bin Selman'ın Yemen'deki Husiler ve İran ile bir anlaşma istediği vurgulanıyor. İran ile daha kalıcı bir anlaşma için tarafların bu sürece Suriye'yi de dahil etmek istediği bildiriliyor.

Muhammed bin Selman'ın Suriye ve Irak'ta İran'ın nüfuzunu kabule hazır olduğu da iddialar arasında.

Bununla birlikte Muhammed bin Selman'ın muhtemel bir anlaşmanın pazarlıklar kısmında İran'ın Suriye'deki nüfuzunun ve gücünün sınırlandırılmasını da talep edeceği de ekleniyor.

Muhammed bin Selman'ın İran'a yaklaşımında ABD'deki başkan değişiminin de etkisi olduğu düşünülüyor.

İran karşıtlığı konusunda daha katı olan Trump yerine, İran ile anlaşmayı hedefleyen Biden'ın başkan seçilmesinin, süreçte önemli rol oynadığı tahmin ediliyor.

"İslamcılık karşıtı politika"

İkinci sebep ise 'Sünni İslamcılık' karşıtı politikalarıyla tanınan Muhammed bin Selman'ın, Suriye savaşının Suudi Arabistan'da İslamcılığı yükselttiği kanaatine sahip olması.

Bu nedenle de Muhammed bin Selman'ın Esed rejimini, Sünni İslamcı ağırlıklı Suriye muhalefetine tercih ettiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın Esed rejimi ile normalleşmesi durumunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu adımı takip etmesi bekleniyor.

Katar ise Esed rejimi ile normalleşmeye de, Esed rejiminin Arap Birliği'ne geri dönüşünde karşı olduğunu açıklamıştı.