Suudi’de Kral ile prens arasında ‘İsrail krizi’

ABD’nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan makaleye göre, Veliaht Prens bin Selman ile Kral Abdulaziz arasında “İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi” konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Suudi Kral’ın İsrail’e yönelik boykotun ve Filistinlilerin bağımsız devlet talebinin uzun yıllardır destekçisi olduğu belirtilen makalede, Veliaht Prens’in ise İsrail’le ticaret yapmak ve İran’a karşı birlik olmak için zorlu bir çatışma olarak gördüğü İsrail-Filistin meselesini geride bırakmak istediği kaydedildi.