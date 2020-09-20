  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi’de Kral ile prens arasında ‘İsrail krizi’
Dünya

Suudi’de Kral ile prens arasında ‘İsrail krizi’

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’den sonra ülkesinin de İsrail ile “normalleşme” anlaşması imzalamasını istediği ancak babası Kral Selman bin Abdulaziz’in buna karşı çıktığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:02:00 -
Suudi’de Kral ile prens arasında ‘İsrail krizi’

ABD’nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan makaleye göre, Veliaht Prens bin Selman ile Kral Abdulaziz arasında “İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi” konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Suudi Kral’ın İsrail’e yönelik boykotun ve Filistinlilerin bağımsız devlet talebinin uzun yıllardır destekçisi olduğu belirtilen makalede, Veliaht Prens’in ise İsrail’le ticaret yapmak ve İran’a karşı birlik olmak için zorlu bir çatışma olarak gördüğü İsrail-Filistin meselesini geride bırakmak istediği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!
Siyaset

Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Sürekli Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Türkçe bir paylaşım yaparak "diyal..
Erdoğan canlı bağlantıyla katılıyor! Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi açıldı
Ekonomi

Erdoğan canlı bağlantıyla katılıyor! Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi açıldı

İzmit'te Anadolu Otoyolu'ndaki trafik sıkıntısını tamamen ortadan kaldırması planlanan ve bünyesinde birçok ilkleri barındıran Kuzey Marmara..
'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama
Siyaset

'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama

Dün öldüğüne yönelik haberler gündeme bomba gibi düşen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden açıklama geld..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı