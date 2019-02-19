Suudi yazardan ilginç yorum: Hıristiyanlar, Müslümanlar'dan önce yerleşti

Suudi Arabistanlı yazar Muhammed El Saad, Körfez'deki Hıristiyanların tarihine değinerek, bölgedeki en erken Hıristiyan varlıklarının Kuveyt, Bahreyn ve Umman kıyılarında bulunduğunu iddia etti.

Hristiyanların bölgedeki varlığının İslam öncesi zamanlara dayandığını ve en belirgin varlıklarının Bahreyn'de olduğunu ve bunun misyonun çoğunluğunu oluşturan 'Abd Kays' kabilesi olduğunu söyledi.

El-Saad, “Bölgenin özellikleri ve nüfus bileşenleri, son iki bin yıl boyunca, İngiliz Mandası ve ardından Körfez'e yapılan misyoner görevleriyle devam etti” dedi.

1960'lı yıllardan 1971'e kadar elde ettikleri bağımsızlıklarından bu yana, Körfez ülkeleri "kendi bölgelerinde yaşayan Hristiyan varlığını, ya yabancı topluluklar ya da yerel halklar olarak" tanımıştır diyen Suudi yazar, Suudi yazar, Kuveyt'te 10 kilisenin varlığına dikkat çekti.

Yazar, Katar’a gelince, orada bulunan Hristiyan varlığının büyük ölçüde garip olmadığını, örneğin Doha’nın az sayıda Hristiyan’a hizmet etmesine rağmen Orta Doğu’daki en büyük kiliseyi inşa ettiğini ettiğini belirtti.