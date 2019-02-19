0553 313 94 23

Suudi yazardan ilginç yorum: Hıristiyanlar, Müslümanlar'dan önce yerleşti

Suudi Arabistanlı yazar Muhammed El Saad ilginç bir çıkışla, Hıristiyanların, Müslümanlar'dan önce Körfez'e yerleştiğini iddia etti.

19 Şubat 2019 Salı 20:40
Suudi yazardan ilginç yorum: Hıristiyanlar, Müslümanlar'dan önce yerleşti

Suudi Arabistanlı yazar Muhammed El Saad, Körfez'deki Hıristiyanların tarihine değinerek, bölgedeki en erken Hıristiyan varlıklarının Kuveyt, Bahreyn ve Umman kıyılarında bulunduğunu iddia etti.

Hristiyanların bölgedeki varlığının İslam öncesi zamanlara dayandığını ve en belirgin varlıklarının Bahreyn'de olduğunu ve bunun misyonun çoğunluğunu oluşturan 'Abd Kays' kabilesi olduğunu söyledi.

El-Saad, “Bölgenin özellikleri ve nüfus bileşenleri, son iki bin yıl boyunca, İngiliz Mandası ve ardından Körfez'e yapılan misyoner görevleriyle devam etti” dedi.

1960'lı yıllardan 1971'e kadar elde ettikleri bağımsızlıklarından bu yana, Körfez ülkeleri "kendi bölgelerinde yaşayan Hristiyan varlığını, ya yabancı topluluklar ya da yerel halklar olarak" tanımıştır diyen Suudi yazar,  Suudi yazar, Kuveyt'te 10 kilisenin varlığına dikkat çekti.

Yazar, Katar’a gelince, orada bulunan Hristiyan varlığının büyük ölçüde garip olmadığını, örneğin Doha’nın az sayıda Hristiyan’a hizmet etmesine rağmen Orta Doğu’daki en büyük kiliseyi inşa ettiğini ettiğini belirtti. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:40
  1. Orta Doğu
  2. Katar
  3. Kuveyt
  4. Bahreyn
  5. Arabistan
  6. Muhammed El Saad
  7. Körfez
  8. Körfez ülkeleri
  9. Hristiyan varlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan’da kum fırtınası
    1. Suudi Arabistan’da kum fırtınası
    2. Sivas’ta takla atan otomobil..
    3. Hindistan'da Maocu isyancılara yönelik..
    4. Karın guruldaması neden olur?
    5. AK Parti ve MHP'den 51 ilde ittifak
    6. Saman nezlesi nedir? Belirtileri..
    7. Geçici aday listeleri seçim..
    8. "Rockcı imam" adaylıktan çekildi
    9. Erdoğan: "Krizin ilk yıllarında..
    10. Erdoğan: "Yeni bir göç dalgası..
    11. Erdemli Belediyecilikle engelli..
    12. PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve..
    13. Hangi çekirdek daha yararlıdır? Kabak..
    14. Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç..
    15. ABD destroyeri Karadeniz'e dönüyor
    16. "Irak'ta yabancı askeri üs bulunmuyor"
    17. Enver Ören vefatının 6. yılında anıldı
    18. Erdoğan: "Hayatımız boyunca, tarihimiz..
    19. Geçici aday listeleri seçim..
    20. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da nöbet..
    21. Erdoğan: "Dünyada şu anda, Batı'da..
    22. Erdoğan: "Sığınmacılar için kendi..
    23. Geçici aday listeleri seçim..
    24. Suriye sınırına askeri araç ve..
    25. Geçici aday listeleri seçim..
    26. Şırnak’’ta teröristlere ait 6 sığınak..
    27. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman..
    28. Geçici aday listeleri seçim..
    29. Erdoğan: "Dünyada hak ihlalleri,..
    30. Çorum'da tarihi eser operasyonu
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın