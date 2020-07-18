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Dünya

Suudi şirket tepkilerin ardından Sultanahmet fotoğraflı paylaşımını sildi

Suudi otomobil şirketi Universal Motors Agencies Company (UMA) Twitter hesabından paylaştığı Sultanahmet Camisi fotoğraflı mesajı tepkiler üzerine silerek özür mesajı yayımlamak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:14:00 -
Suudi şirket tepkilerin ardından Sultanahmet fotoğraflı paylaşımını sildi

Suudi otomobil şirketi Universal Motors Agencies Company (UMA) Twitter hesabından paylaştığı Sultanahmet Camisi fotoğraflı mesajı tepkiler üzerine silerek özür mesajı yayımlamak zorunda kaldı.

Suudi otomobil şirketi UMA, Sultanahmet Camisi fotoğrafı ve Maide suresinin "Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum" mealindeki 3. ayetini içeren mesajını gelen tepkiler nedeniyle sildi.

Şirket, Suudi Arabistanlıların sosyal medya hesaplarından gelen "Bir Türk camisinin bir Suud şirketince paylaşılması çirkin" şeklindeki tepkiler üzerine özür mesajı da yayımladı.

Paylaşımın kasıtlı yapılmadığı belirtilen özür mesajında, "Allah krallığımızı, Hadimul Harameyn eş-Şerifeyn olan kralımız Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı korusun." ifadelerini kullandı.

Ancak bazı Suudi sosyal medya kullanıcıları şirketin kapatılması çağrısını yaparken, bazıları da paylaşımı yapan çalışanın işten çıkarılmasını talep etti.

Şirketin tepki çeken paylaşımında Sultanahmet Camisi'nin fotoğrafını tercih etmesi ile Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması ilişkilendirilmiş, bu paylaşımla Türkiye'nin yüceltilmek istenildiği iddia edilmişti.

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