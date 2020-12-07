Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü
İsrail ve Suudi Arabistan'da normalleşme olacağının iddia edildiği bir dönemde İsrail Dışişleri Bakanının olduğu bir toplantıda konuşan Suudi Prens Turki el Faysal, “İsrail hükümetleri, Orta Doğu'da batının sömürgeci gücü oldular" dedi.
Suudi Prens Turki el Faysal, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin olduğu toplantıda yaptığı konuşmada Tel Aviv'i Filistinlileri öldürmekle suçlarken, “Suudi Arabistan'la dost olmak istediklerini söylüyorlar ama bütün İsrail hükümetleri, Orta Doğu'da batının sömürgeci gücü oldular." dedi.