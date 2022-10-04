Suudi Prens Selman istiyordu! Bu kez İtalyanlar Türk ismin peşinde

Uğurcan Çakır geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanmıştı. Ligin açık ara en çok kurtarış yapan kalecisi olan ve takımının şampiyon olmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri olarak gösterilen Uğurcan için transfere kesin gözüyle bakılıyordu.

Avrupa devleriyle adı anılan Uğurcan için Tottenham, Chelsea ve Inter iddiaları vardı. Ancak yaz ayında Trabzonspor'u tatmin edecek bir teklif gelmedi ve Uğurcan takımda kaldı

Sezona Trabzonspor'da başlayan Uğurcan için devre arasında yine Avrupa kulüplerinin geleceği iddia edildi. Ancak bu kez talip olan takımların nispeten daha alt seviye olması dikkat çekti.

Radyospor'daki habere göre İspanya'dan Girona ve İtalya'dan Rennes, Uğurcan'ın peşinde.