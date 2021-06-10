Suudi kadınlar mahremsiz ev tutabilecek

Münübe Yılmaz

Suudi Arabistan hükümeti yasalarda yer alan “kadınların mahremsiz ikametini yasaklayan” maddeyi değiştiren bir kararname yayınladı. Hukuk Öneri Sistemi’nde yer alan ve “bir kadının mahremine teslim edilmesi” ifadesinin kaldırılmasını öngören kararname Kral Selman bin Abdülaziz tarafından onaylandı. Yeni düzenlemeye göre Suudi kadınlar akrabalarından bağımsız bir şekilde tek başına ev tutabilecekken, ayrı evde yaşamak isteyen yetişkin kadınların daha önce açtığı davalar da lehlerine sonuçlanabilecek. Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu bu meseleyi daha önce de gündeme getirmiş ve evden ayrılan veya ebeveynine itaatsızlikte bulunan reşit kadınlar hakkında dava açmanın sahtekarlığa girdiğini açıklamıştı. Kadınlara yasal haklarının verilerek, bu hakların ilgili tüm makamlar tarafından ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayan komisyon, Suudi Arabistan'ın kadınların haklarını koruma yönünde başlattığı reform ve düzenlemelere uyulması konusunda çağrıda bulundu.