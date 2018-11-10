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Suudi eski istihbaratçı açıkladı: Suudi Arabistan bunu asla kabul etmez

Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Prens Turki el Faysal, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili ülkesinin uluslararası bağımsız bir soruşturmayı asla kabul etmeyeceğini ileri sürdü.

10 Kasım 2018 Cumartesi 19:39
Suudi eski istihbaratçı açıkladı: Suudi Arabistan bunu asla kabul etmez

Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Prens Turki el Faysal, ülkesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili uluslararası bağımsız bir soruşturmayı asla kabul etmeyeceği iddiasında bulundu.

New York'ta, Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) adlı düşünce kuruluşunda konuşan Faysal, ülkesinde gurur verici bir hukuk sistemi olduğunu savunarak, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için ülkesinin uluslararası bağımsız bir soruşturmayı asla kabul etmeyeceğini öne sürdü.

Faysal, Suudi Krallığın "tüm gerçekleri masaya koyma" ve Kaşıkçı'nın bedenine ne olduğu konusunda tüm soruları yanıtlama sözünü yerine getirmeyi umduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 19:39
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. washington post
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. DÜNYA Haberleri
  6. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

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