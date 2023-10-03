Suudi ekibinden flaş karar! Futbola Kasım Süleymani büstü engeli!

Asya Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlarken, dün akşam İran’da oynanması beklenen Sepahan – Al Ittihad maçı Suudi ekibinin stadyumdaki Kasım Süleymani büstü nedeniyle oynanmadı.

Asya Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlarken, dün akşam İran’da oynanması beklenen Sepahan – Al Ittihad maçı Suudi ekibinin stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi.



Asya Şampiyonlar Ligi maçı için ekran başına geçen futbolseverler maçın iptali nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. İzleyiciler Benzema, Kante ve Fabinho gibi yıldızları seyretme imkanını yakalayamadı. İsfahan’daki Nakş’i Cihan Stadyumuna gelen Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımı, ısınmak için sahaya gelirken tünelin çıkışında 2020 yılında ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani büstünün bulunması nedeniyle maça çıkmaktan vazgeçti. AFC yetkililerinin tüm girişimleri de sonuç vermeyince Al Ittihad takımı Suudi Arabistan’a geri döndü.



AFC tarafından yapılan açıklamada, ‘Sepahan ile Al Ittihad arasında oynanması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi’ ifadesi kullanıldı. İran kulübü Sepahan ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC’ye şikâyette bulunacağını duyururken, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu bugün yine İran’da Şampiyonlar Ligi maçı oynamak için bulunan Jorge Jesuslu, Neymarlı Al Hilal takımına ülkeye geri dönmesi çağrısı yaptı. Al Hilal, bu akşam saat 19.00’da Nassaji Mazandaran takımı ile karşılaşacaktı.



AFC yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.