Suudi Başkonsolosluğu önünde hareketlilik

Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor.

Yeni bir grup

Başkonsolosluktan çıkan bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü.

Dün bir başka grup gelmişti

Levent'teki başkonsolosluk binasına gelen ve daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudlu polisler olduğu belirtilen kişiler, binada yaklaşık 2 saat kalmışlardı.

Dört lüks araçla gelen heyet, daha sonra binadan ayrılmıştı.

Başkonsolosluk binasından çıkanlardan birisinin, boynuna Suudi Arabistan bayrağını atkı gibi astığı görülmüştü.

Heyetle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.