Suudi Başkonsolosluğu önünde hareketlilik
Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından konsolosluk önünde hareketlilik sürüyor.08 Ekim 2018 Pazartesi 21:04
Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor.
Yeni bir grup
Başkonsolosluktan çıkan bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü.
Dün bir başka grup gelmişti
Levent'teki başkonsolosluk binasına gelen ve daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudlu polisler olduğu belirtilen kişiler, binada yaklaşık 2 saat kalmışlardı.
Dört lüks araçla gelen heyet, daha sonra binadan ayrılmıştı.
Başkonsolosluk binasından çıkanlardan birisinin, boynuna Suudi Arabistan bayrağını atkı gibi astığı görülmüştü.
Heyetle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
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