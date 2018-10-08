0553 313 94 23

Suudi Başkonsolosluğu önünde hareketlilik

Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından konsolosluk önünde hareketlilik sürüyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:04
Suudi Başkonsolosluğu önünde hareketlilik

Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor.

Yeni bir grup

 Başkonsolosluktan çıkan bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü.

Dün bir başka grup gelmişti

Levent'teki başkonsolosluk binasına gelen ve daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudlu polisler olduğu belirtilen kişiler, binada yaklaşık 2 saat kalmışlardı.

Dört lüks araçla gelen heyet, daha sonra binadan ayrılmıştı.

Başkonsolosluk binasından çıkanlardan birisinin, boynuna Suudi Arabistan bayrağını atkı gibi astığı görülmüştü.

Heyetle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:04
  1. suudi arabistan
  2. washington post
  3. başkonsolosluk
  4. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında açıkladı: Siyaseti bırakıyorum
    1. Canlı yayında açıkladı: Siyaseti..
    2. Aziz Kocaoğlu canlı yayında açıkladı:..
    3. Akıllı telefon odaklanmayı güçleştiriyor
    4. Aziz Kocaoğlu da CHP'den şikayetçi
    5. Düdüklü tencere kullanmanın püf..
    6. AK Partili gençler 'Gezici' Zakkum'un..
    7. Bilgisayar korsanı, zararlı yazılımdan..
    8. Çörek otu yağının faydaları saymakla..
    9. ATM'ye kopyalama düzeneği..
    10. Bigadiç Belediye Başkanı ilçede neden..
    11. ABD'den Cemal Kaşıkçı tepkisi: Ağır..
    12. Astımdan kurtulmak için stresten uzak..
    13. Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin..
    14. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    15. Klopp çok sert konuştu: Dünyanın en..
    16. Binali Yıldırım Laricani ile görüştü
    17. Geniz akıntısına ne iyi gelir?
    18. Avrupa seferlerinin yüzde 6,2'si..
    19. Emmanuel Adebayor'dan Fenerbahçe itirafı
    20. Erdoğan Macar Meclis Başkanıyla görüştü
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu