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Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistan'da kadınların, erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak tanıyan düzenlemeler uygulamaya konuldu

21 Ağustos 2019 Çarşamba 05:48
Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, ülke tarihinde ilk defa, kadınların erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemelerin uygulanmasına başlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Pasaport ve Medeni Hal İdareleri ile bunların ülke genelindeki şubelerinde söz konusu düzenlemeler uygulamaya konuldu.

Yetkili, yeni düzenlemelerle ilgili soruları olanların ilgili makamlarla irtibata geçmesini istedi.

Suudi Arabistan'da 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, kadınlara, baba, eş, erkek kardeş ve hatta oğulları gibi erkek vasilerin izni olmaksızın pasaport çıkarma ve yurt dışına seyahat etme konusunda erkeklere tanınan hakların aynısının tanınması öngörülmüştü.

Söz konusu düzenlemelerin öncesinde kadınlar (hangi yaş grubundan olursa olsun) ve 21 yaşından küçük erkeklerin yurt dışına yapacakları seyahatlerde vasilerinin iznini alması gerekiyordu.

Yine aynı düzenlemeler, evli kadınların ikamet adresinin eşin ikamet adresi olması zorunluluğunu ortadan kaldırırken, kadınlara ilk defa doğum, evlilik, boşanma ve resmi aile evraklarının çıkarılması ile küçük çocukların vesayetinin alınması hakkını da veriyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 05:48
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