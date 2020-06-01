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Aktüel

Suudi Arabistan'ın döviz rezervi son iki ayda yaklaşık 50 milyar dolar azaldı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:01:34 -
Suudi Arabistan'ın döviz rezervi son iki ayda yaklaşık 50 milyar dolar azaldı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın döviz rezervi nisan ayında yaklaşık 24,8 milyar dolar düşerek, son iki ayda toplam 50 milyar dolar azaldı.

Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın (SAMA) yayınladığı Nisan 2020 İstatistik Raporu'nun verilerine göre, döviz rezervi mart ayında 473,4 milyar dolardan, nisan ayında 448,6 milyar dolara düştü.

SAMA verilerine göre, Suudi Arabistan'ın döviz rezervi, mart ayında da 24 milyar dolar azalmıştı. Böylece iki ayda toplam kayıp, yaklaşık 50 milyar doları buldu.

Öte yandan, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan geçen cuma yaptığı açıklamada, yatırımların finansı için Kraliyetin Kamu Yatırım Fonu'na 40 milyar dolar aktarıldığını, bunun istisnai bir durum olduğunu söylemişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın ekonomisi, yeni tip koronavirüsle mücadele ve ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş nedeniyle büyük zarar gördü.



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