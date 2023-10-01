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Dünya Suudi Arabistan'ın dinler arası diyalog projesine Avrupa'dan övgü
Dünya

Suudi Arabistan'ın dinler arası diyalog projesine Avrupa'dan övgü

Yeniakit Publisher
2023-10-01 08:57:00 -
Suudi Arabistan'ın dinler arası diyalog projesine Avrupa'dan övgü

Avusturya Parlamentosu, Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Diyalog Merkezi'nin (KAICIID) sağladığı hizmetlere övgüde bulundu.

Viyana'daki Avusturya Parlamentosu üyesi Ömer er-Ravi, KAICIID’ın çabalarına, 12 yıldır sağladığı faaliyetlere, merkezin eski müdürü ve Avusturya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Faysal bin Muammer'e övgüde bulundu.

Parlamento oturumunda söz alan Ravi, geçtiğimiz günlerde Riyad'da düzenlenen, parlamento heyetinin Kral Abdulaziz Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ettiği UNESCO konferansında Suudi Arabistan'ın tarihi miras dosyasında Viyana'ya verdiği destek ve yardımı takdir ile karşıladı. Bu heyette Kültür İşlerinden Sorumlu Devlet Müsteşarı Christoph Thun-Hohenstein, Avusturya'nın Krallık Büyükelçisi Oskar Wüstinger, Viyana Kent Konseyi ve parlamento üyesi Ravi, Dışişleri Bakanlığı UNESCO Dairesi Başkanı Büyükelçi Peter Brezovszky, Avusturya'nın UNESCO Paris Büyükelçisi Regina Figl ve UNESCO'nun kültürel miras dosyasını yönetmek üzere Viyana Şehri Komiseri Rudolf Zunke bulunuyordu.

 

SUUDİ ARABİSTAN'IN DİNLER ARASI DİYOLOG PROJESİ

2012’de Suudi Arabistan, Avusturya, İspanya ve Vatikan tarafından kurulan uluslararası kuruluş KAICIID’ın merkezi Genel Sekreter Zuheyr el-Harisi’nin başkanlığında Portekiz'in başkenti Lizbon'da yer alıyor. Öncesinde Viyana'da bulunan bu merkezin yönetim kurulunda birçok ülkeden çeşitli dini liderler bulunuyordu.

KAICIID, çeşitli din ve kültürlere mensup kişiler arasında diyalog ve anlayış sürecini ilerletmeyi, çeşitliliğe saygı kültürünü teşvik etmeyi, uluslar ve halklar arasında adalet ve barışın temellerini oluşturmayı amaçlıyor. Dinlerin insanlığın iyiliğine ulaşmak için diyalog ve işbirliği kültürünü teşvik etmede etkili bir güç olduğuna inanan KAICIID, toplumların karşı karşıya olduğu çağdaş zorlukların ele alınmasında, din adına zulüm, şiddet ve çatışma politikalarına karşı çıkılmasında, diyalog ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi konusunda aktif bir role sahip.
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