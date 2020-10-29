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Aktüel Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Fransız konsolosluğunda bıçaklı saldırı
Aktüel

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Fransız konsolosluğunda bıçaklı saldırı

Olayda bir güvenlik görevlisi hafif yaralandı, saldırgan yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:09:42 -
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Fransız konsolosluğunda bıçaklı saldırı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Fransız konsolosluğunu hedef alan bıçaklı saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'deki Fransız konsolosluğunda bir güvenlik görevlisine "kesici bir aletle" saldırıda bulunuldu.

Suudi Arabistan vatandaşı 40 yaşlarındaki saldırganın yakalandığı aktarıldı.

Mekke Bölgesi Güvenlik Güçleri Sözcüsü Muhammed el-Ğamidi de basına yaptığı açıklamada, güvenlik görevlisinin hafif yaralandığını ve tedavi için hastaneye kadırıldığını belirtti.

Ğamidi, gözaltına alınan saldırgan hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

- Fransa saldırıyı kınadı

Fransa'nın Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "bıçaklı" saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.

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