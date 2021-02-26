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Dünya Suudi Arabistan'ı vuracaklardı! Patlayıcı yüklü İHA etkisiz hale getirildi
Dünya

Suudi Arabistan'ı vuracaklardı! Patlayıcı yüklü İHA etkisiz hale getirildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 15:53:00 -
Suudi Arabistan'ı vuracaklardı! Patlayıcı yüklü İHA etkisiz hale getirildi

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını (İHA) daha etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını, bunun bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Husilerin, ülkeye gönderdiği patlayıcı yüklü ikinci İHA'nın da düşürüldüğünü aktaran Maliki, İHA'nın düşürüldüğü bölgeye ilişkin bilgi vermedi.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Maliki bugün Husilerin, Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği patlayıcı yüklü bir İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın güney bölgeleri hedef alınıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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