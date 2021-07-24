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Suudi Arabistan'ı sel vurdu! Ölüler var
Dünya Suudi Arabistan'ı sel vurdu! Ölüler var
Dünya

Suudi Arabistan'ı sel vurdu! Ölüler var

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağışların sonucu meydana gelen sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 18:25:00 -
Suudi Arabistan'ı sel vurdu! Ölüler var

Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Hayatı olumsuz etkileyen selde 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Taif bölgesinin güneydoğusundaki Qia merkezinde sel sonucu araçta mahsur kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, sellerin etkisini azaltmak için yolların açılması ve hasarların giderilmesi gibi bir dizi önlem aldığını aktardı.

Sivil Savunma ekipleri ise selde bazı araçların bilinmeyen yerlere sürüklenmesi nedeniyle arama ve kurtarma operasyonları başlatıldığını belirtti.

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