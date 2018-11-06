Suudi Arabistan'ı Gomis fırtınası vurdu

Galatasaray'dan sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, ligin 8. haftasında oynanan Al İttifaq maçında gollerine devam etti.

55. dakikada takımını 3-0 öne geçiren Fransız futbolcu, 70. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-1 yaptı. Birbirinden şık gollere imza atan Gomis, Al Hilal formasıyla ligde 8 maçta 7 gole ulaştı.

Al Hilal bu sonucun ardından ligde liderliğini devam ettirdi. Ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Al Hilal, 24 puanla zirvede yer alıyor. Al Hilal'in en yakın takipçisi Al Ahli 19 puanla 2. sırada yer alıyor.