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Suudi Arabistan'dan Yemen Merkez Bankasına 200 milyon dolarlık jest

Suudi Arabistan, Yemen Merkez Bankasına 200 milyon dolar yardımda bulunulacağı açıklandı.

02 Ekim 2018 Salı 07:52
Suudi Arabistan'dan Yemen Merkez Bankasına 200 milyon dolarlık jest

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman  bin Abdulaziz,Yemen Merkez Bankasının mali durumunu desteklemek amacıyla 200  milyon dolaryardım yapılması talimatını verdi.

Bu adımın, Yemen halkına ve hükümetine destek vermek, ülkenin yerel  para birimini güçlendirmek ve ekonomik istikrar sağlamak amacıyla atıldığı  kaydedildi.
 
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, dün Suudi Arabistan Veliaht  Prensi Muhammed bin Selman'la telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Yemen'in ekonomi  başta olmak yaşadığı meydan okumalar ele alınmıştı.
 
İç savaşın devam ettiği Yemen'de, dün ulusal para birimi riyalin dolar  karşısındaki değeri serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş,  piyasada 1 dolar 760 Yemen riyalinden işlem görmüştü.
 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:52
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