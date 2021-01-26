Suudi Arabistan'dan Türk isme olay teklif! Cüneyt Çakır'a rekor para verdiler

Türk futbolunun en kariyerli hakemi olan Cüneyt Çakır müthiş bir transfer teklifi aldı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Çakır’la kendi liglerinde maç yönetmesi için masaya oturdu. Alınan bilgilere göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 44 yaşındaki Çakır'a astronomik bir rakam teklif etti. Yapılan teklifin 1 sezon için 500 bin dolar (Yaklaşık 3 milyon 700 bin TL) olduğu öğrenildi.

Türkiye'deki yıllık kazancının 7-8 katına denk geliyor

Söz konusu bu para Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki yıllık kazancının 7-8 katına denk geliyor. Çakır'ın şu anda düşünme aşamasında olduğu ancak yapılan astronomik teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor. Başarılı hakem, 2019 yılında Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile Al Nassr arasında yapılan karşılaşmada düdük çalmıştı. Cüneyt Çakır bu maçtaki yönetimiyle büyük alkış toplamıştı.

2001 yılında Süper Lig'deki ilk maçına çıktı

1994 yılında hakemlik kariyerine başlayan Cüneyt Çakır, 2001 yılında Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Çakır, 2009-2010 sezonunda Fulham ile Hamburg arasındaki Avrupa Ligi yarı final maçını yönetti. Başarılı hakem 2010-2011 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Rubin-Barcelona maçıyla bu dev organizasyona adım attı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalini yönetti

Çakır 2011'de 16 Haziran 2011'de UEFA tarafından en üst kategori olan UEFA Elit Hakem Kategorisi'ne yükseltildi. Ardından kariyer basamaklarını hızla çıkan başarılı hakem sırasıyla FIFA 20 Yaş Altı Şampiyonası yarı finali, Şampiyonlar Ligi yarı finali ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalini yönetti.

Tarihe geçti

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan Cüneyt Çakır yarı finalde Portekiz-İspanya maçında düdük çaldı. 2014 Dünya Kupası'nda da yer alan Çakır, Doğan Babacan'ın ardından bu onuru yaşayan ikinci Türk hakemi oldu. Çakır, Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçını yöneterek tarihe geçti. Cüneyt Çakır 2015'te Barcelona ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalarak kariyerinde zirve noktaya çıktı. Başarılı hakem 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da 3 maç yönetti.