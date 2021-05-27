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Dünya Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı

Suudi Arabistan tarafından açıklanan Hac Genelgesi'nde 'geçerli aşılar' listesinde Çin'in ürettiği Sinovac aşısı yer almadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 23:33:00 -
Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı

Koronavirüs salgını hac ziyaretlerine de engel oldu. Geçtiğimiz yıl hacı adayları ibadetlerini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a gidememişti.

Bu yıl ise Suudi Arabistan, yayınladığı 9 sayfalık genelge ile hac kurallarını ve kontenjanını açıkladı.

Genelgede aşı detayı

Suudi Sağlık Bakanlığı, temmuz ayındaki hac ibadeti için yurt dışındaki hacı adaylarına 45 bin, ülke içinden ise 15 bin kişilik kontenjan tahsis edileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan hükümetinin yayınladığı genelgede, kontenjan sayısının yanı sıra ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesini de yayınladı.

Sinovac geçerli aşı listesinde yok

Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı Sinovac'a yer verilmedi.

Suudi hükümetinin bu kararı, Sinovac aşısı kullanan Türkiye, Endonezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkelerde hac ibadeti için bekleyen hacı adaylarının endişelenmesine neden oldu.

Alınan kararla ilgili görüşmeler sürerken, hacca gitmek için bekleyenlerin gözü kulağı Suudi Arabistan'a çevrildi.

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Yorumlar

Kemal

Türkiyenin bastan en büyük hatasiydi Cin den asi almasi
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Han

Koyunlar haca gitse ne olur, hemen bodoslamasına tayyip dedi aşı olun bizde olduk diyenler şimdi düşünün durun..
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