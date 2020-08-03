Suudi Arabistan'dan sosyal mesafeli hac açıklaması

Suudi Arabistan'da bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle önlemler altında hac ibadetini yapan Müslümanlar, son rükun olarak bilinen veda tavafını dün tamamladı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla hac ibadeti boyunca bir dizi sıkı önlem uygulandığı belirtildi. Hac ibadeti süresinde hiçbir problem ya da gerginlik yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, hacılar arasında Kovid-19'a rastlanmadığı kaydedildi. Bakanlık, hacıların belirlenen kapılardan geçtiklerini ve sosyal mesafeyi korumak için işaretlenen yolları takip ettiklerini ifade etti. Açıklamada, bütün kutsal alanlarda sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uyulduğu da vurgulandı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel Fattah Maşat, hac ibadetinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapıldığını, hacıların sağlık testlerinden geçip ve karantina sürecini tamamladıktan sonra evlerine dönebileceklerini söyledi. Maşat, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği tüm önleyici talimatların uygulandığını belirtti.

Öte yandan, hac ibadeti başlamadan önce kutsal alanlarda çalışmak üzere görevlendirilenler ve hacılara hizmet veren bütün personel özel bir sağlık muayenesinden geçtikten sonra virüs testine girmişti. Bütün kutsal alanlarda sık sık sterilizasyon işlemleri yapılmıştı.