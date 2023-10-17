Suudi Arabistan'dan son dakika Türkiye kararı! Bundan sonra artık 5 dakika sürecek

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkenin vatandaşları için giriş vizesini kolaylaştıracak yeni prosedürler duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına sağladığı vize kolaylığı dolayısıyla teşekkür ederek, 'Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır.' dedi.

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın ziyaret vizesi kapsamını 6 ülkeye genişlettiği belirtildi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeden ziyaret vizesinin elektronik veya Suudi Arabistan'a giriş sırasında alma kolaylığının sağlanacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerin Türkiye, Panama, Saint Kitts ve Nevis, Seyşeller, Mauritius ve Tayland olduğu ifade edildi.

Adı geçen ülkelerden Suudi Arabistan'a ziyaret vizesi alanların umre ziyareti yapabilecekleri gibi turistik ziyarette de bulunabilecekleri bilgisinin yer aldığı açıklamada, ancak söz konusu vizenin Suudi Arabistan'da çalışmayı kapsamadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde 2016 yılında turizmi geliştirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve kültürel alanları ziyarete açmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkenin petrole dayanan ekonomisini çeşitlendirmeye giden Suudi Arabistan, 2030 itibarıyla yıllık ziyaretçi sayısını 100 milyona çıkarmayı ve bu sektörde bir milyon kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye Suudi Arabistan'ın elektronik vize uygulamasına dahil edildi

Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkinin daha ileriye taşınması gerektiğini belirten Uraloğlu, "Vizedeki işlem kolaylığından dolayı teşekkür ediyorum. Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Tevfik er-Rabia da Türkiye'nin elektronik vize uygulamasına dahil edildiğini dile getirerek, "Elektronik vize uygulamasıyla Türk vatandaşları, 5 dakikadan daha az bir süre içinde ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde vize alabilecekler. Bu vize, bir yıllık geçerli olacak, 90 günlük ikamet alabilecek. Elektronik vizeyle Türk vatandaşları Mekke ve Medine'nin yanı sıra tüm bölgeleri ve şehirleri gezebilecekler." diye konuştu.

Suudi Havayollarının koltuk kapasitesini artırdığını söyleyen er-Rabia, Ankara'dan Medine ve Cidde'ye seferlerin artacağını bildirdi.

Konuk Bakan, hem elektronik vizenin hem de sefer sayılarının artırılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi turizm ve diğer alanlara da olumlu yansıyacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu ile Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u deneyimlediğini belirten ve Türkiye'yi tebrik eden er-Rabia, Togg'u en kısa sürede Suudi Arabistan'da görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Toplantı, basına kapalı devam etti.