Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlanması için çalışmalar yürüten Türkiye'ye boykot yapma çağrısında bulundu.

Her yıl yüz binlerce Suudi turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin tatil için seçilmemesi konusunda milliyetçi ve iktidar yanlısı medyada yayınlar yapılıyor.

Fransız haber ajansı AFP, son aylarda birçok medya kuruluşunda "Türkiye'yegitmeyin", "Türkiyegüvenlideğil" gibi manşetlerin çıktığını aktarıyor. El Arabiya'nın da aralarında olduğu haber kanallarının Ankara'daki SuudiArabistan Büyükelçiliği'nin Türkiye'de artan pasaport hırsızlığı ve ufak suçlar nedeniyle yaptığı uyarıları yayınladığı belirtiliyor.

Boykot sadece turizmle sınırlı değil

Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı turizmle sınırlı değil, Suudilerin Türk malı ürünlerin tüketimi konusunda da benzer bir duruş izlemesi isteniyor.Riyad'ın Ticaret Odası Başkanı Ajlan al-Ajlan geçtiğimiz ay Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk liderliği ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığa devam ettikçe ve Krallık'ı hedef almayı sürdürdükçe, her zamankinden daha çok boykot çağrısı yapıyoruz, her alanda. Ticaret, iş gücü ve Tük şirketleriyle anlaşmalar..." ifadesine yer verdi.

Avrupa ve Amerikan Çalışmaları Enstitüsü'nden SuudiArabistan Uzmanı QuentindePimodan, Suudi Arabistan'ın şu anki Türkiye politikası ile bir taşla iki kuş vurduğu görüşünde. DePimodan, Riyad'ın hem Türkiye'nin Suudi turistlerden ekonomik fayda sağlamasını önlediğini hem de Suudileri kendi ülkelerinde para harcamaya yönlendirdiğini söylüyor.

Kaşıkçı cinayeti ve Müslüman kardeşler ayrılığı

Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerginliğin arkasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de SuudiArabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesi yatıyor.

Türkiye Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlatılması ve Riyad üzerinde baskının artırılması için uluslararası çapta kampanya yürütmüştü.

Cinayete ilişkin soruşturma yürüten Suudi savcı, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrılarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıklamıştı. Riyad'ın yürüttüğü soruşturmada SuudiArabistan'ın Veliat Prensi Muhammed bin Selman aklanırken, yaklaşık yirmi kişinin yargılandığı davada beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Amerikan basını, CIA'in cinayet emrini büyük ihtimalle Veliaht Prens tarafından verildiği tespitinde bulunduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkilerinde bir diğer anlaşmazlığın kaynağını, Ankara'nın Müslüman Kardeşlere verdiği destek oluşturuyor. SuudiArabistan, Mısır'da Mübarek sonrası dönemde iktidara gelen ve askeri darbesi ile devrilen Müslüman Kardeşleri varlığına tehdit olarak görüyor.